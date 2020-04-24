В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 9 священников – Кличко
Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что в Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели пятеро священников из Киево-Печерской лавры, трое - из Свято-Покровского Голосеевского монастыря и еще один человек из женского монастыря Святого Пантелеймона.
Читайте такжеВ Киеве подтверждено уже 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63 новыхКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.
«Девять человек, у которых за минувшие сутки подтвердили диагноз коронавирус, - священнослужители. Пятеро - из Киево-Печерской лавры. Трое - из Покровского Голосеевского монастыря. И один человек - из женского монастыря Святого Пантелеймона», - заявил он.
Кличко напомнил, что на карантин из-за вспышки болезни закрыты Киево-Печерская Лавра, Ионинский и Покровский Голосеевский монастыри.
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