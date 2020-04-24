Случаев заболевания COVID-19 среди бойцов ОС не зафиксировано

В районе проведения операции ОС принимаются все необходимые меры с целью недопущения заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в Facebook.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе проведения операции ОС принимаются все необходимые меры по недопущению заноса и распространения коронавирусной инфекции в воинские коллективы.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 9.30 24 апреля зафиксировано 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел.

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