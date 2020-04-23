Высокий риск пневмонии: ученый предупредил о смертельной опасности СOVID-19 для больных с диабетом

Если человек имеет сахарный диабет и заболел COVID-19, то течение болезни намного тяжелее, а риск умереть гораздо выше.

Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент НАМНУ, заведующий кафедрой диабетологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени Шупика Борис Маньковский рассказал о влиянии коронавируса на больных с сахарным диабетом.

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Об этом говорилось во время пресс-конференции в УНИАН на тему: «Коронавирус COVID-19 и сахарный диабет. Эксперты о том, как уберечь здоровье».

Маньковский отметил, что на сегодняшний день нет данных о том, что сахарный диабет повышает риск заболеть COVID-19. Однако, если человек имеет сахарный диабет и заболел, то течение болезни намного тяжелее, а риск умереть намного выше, как и риск получить осложнения.

"То есть, сахарный диабет не повышает риск заболеть, однако повышает риск умереть в результате коронавирусной инфекции. И это важно помнить, как врачам, так и пациентам с диабетом, чтобы максимально соблюдать самоизоляцию и карантин", - подчеркнул врач.

Также Маньковский сообщил, что недавно были опубликованы результаты исследования, свидетельствующие о том, что клиническая картина течения COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом не очень выражена.

"Отсутствие таких симптомов как высокая температура может позволить врачу сделать неверный вывод, что заболевание проходит в легкой форме, тогда как на самом деле болезнь проходит тяжело, и сохраняется высокий риск пневмонии и риск того, что пациента необходимо будет подключить к аппарату искусственного дыхания", - сказал он.

Кроме того, Маньковский назвал еще одну особенность, которая должна настораживать врачей. По его словам, инфицированные коронавирусом больные с сахарным диабетом, которых госпитализируют, умирают в четыре раза чаще других пациентов с COVID-19. А у больных, у которых диабета якобы нет, но есть повышенный уровень глюкозы в крови, риск умереть в 7 раз выше. Это может свидетельствовать о том, что во многих диабет не был выявлен, добавил врач.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировано 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.

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