По словам иммунологов, вакцинация является такой же необходимой и во время пандемии COVID-19, в частности для того, чтобы предотвратить вакциноуправляемые инфекции, требующие госпитализации.

Украинские специалисты подчеркивают, что плановую вакцинацию не нужно прекращать во время пандемии COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный внештатный детский иммунолог Киева Федор Лапий во время онлайн-конференции, посвященной Всемирной неделе иммунизации.

"С одной стороны, мы говорим об ограничении контактов, о физическом дистанцировании, о том, что не надо без лишней надобности обращаться в амбулатории. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что никуда не исчезают те болезни, от которых у нас есть эффективные прививки", - сказал он.

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Лапий напомнил, что вчера главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление о порядке проведения профилактических прививок в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

"Вакцинация - это такая же необходимость и во время карантинных мер, и во время пандемии COVID-19... Это так же необходимо для того, чтобы предотвратить вакциноуправляемые инфекции, требующие госпитализации", - подчеркнул иммунолог.

Лапий привел рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая заключается в том, что во время пандемии, в первую очередь, необходимо обеспечить вакцинацию детей по календарю прививок, а также вакцинацию от гриппа и пневмококковой инфекции, потому что группа риска COVID-19 совпадает с группой риска гриппа и тяжелого течения пневмококковой инфекции.

"Если речь идет о подтвержденном случае COVID-19, то до момента выздоровления вакцинация не проводится. То же касается и людей на самоизоляции, которая длится 14 дней", - уточнил он.

По словам иммунолога, в период пандемии также вакцинация не проводится людям, у которых наблюдаются минимальные проявления простуды.

Лапий подчеркнул, что амбулатория должна обеспечить организацию маршрутов пациентов - разные входы и выходы для тех, кто имеет симптомы, и тех, кто пришел на вакцинацию, а если нет возможности организовать несколько входов, то должно быть организовано несколько амбулаторий - одна для пациентов с симптомами, другая - для проведения вакцинации.

"А если нет такой возможности, и мы говорим об одном входе и одной амбулатории, то вакцинация должна проводиться утром, а после того, как заканчивается вакцинация, амбулатория уже должна принимать пациентов, у которых наблюдаются те или иные симптомы", - пояснил он.

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По словам Лапия, у него есть опасения относительно вакцинации в Украине, ведь в условиях карантина в некоторых городах, районах и даже областях было принято решение о прекращении рутинных вакцинаций.

"Это не соответствует ни позиции международных организаций, ни здравому смыслу, ни приказу Министерства здравоохранения по вакцинации в условиях карантинных мер. Поэтому я надеюсь, что эти отдельные города и регионы пересмотрят такую неправильную позицию относительно вакцинации и не будут ставить барьеры на пути к тому, чтобы население Украины было защищено от вакциноконтролируемых инфекций", - подчеркнул Лапий.

В свою очередь, необходимость вакцинации отметил и и.о. директора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин.

"Важно не приостанавливать вакцинацию от вакциноуправляемых инфекций и уменьшать нагрузку на систему здравоохранения, которая сейчас его испытывает из-за пандемии COVID-19", - отметил он.

Как сказал Кузин, с начала 2020 году в Украине наблюдается замедление темпов вакцинации населения, что связано с тем, что большая часть больниц подключены к борьбе с COVID-19 как опорные медучреждения, а также с другими факторами пандемии.

Как сообщал ранее УНИАН, немецкие ученые пришли к выводу, что новый коронавирус почти не передается через поверхности, а в 99% случаев заражение происходит из-за длительного контакта с больным.

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