В монастыре проживает порядка 300 человек, из которых с шестью инфицированными контактировали 88.

В Одессе в Свято-Успенском патриаршем мужском монастыре на текущей неделе зафиксировано групповое заболевание COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

«На этой неделе зафиксировали несколько случаев групповых заболеваний. Один из них – в Свято-Успенском мужском монастыре, где выявлено 6 случаев заражения священнослужителей», - сказал Дементьев.

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Он отметил, что в монастыре проведены все соответствующие медико-санитарные мероприятия. К осмотру священнослужителей был привлечен врач-инфекционист.

По данным Дементьева, всего в монастыре находится порядка 300 человек, круг общения с выявленными инфицированными – 88 человек, которые обследованы, в том числе силами мобильным бригад департамента здравоохранения Одесского горсовета.

У контактных лиц отобраны биоматериалы, которые уже направлены в лабораторию, результаты исследований будут известны в ближайшее время.

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Групповое заболевание зарегистрировано в Татарбунарской районной больнице Одесской области – инфицирован медицинский персонал терапевтического и хирургического отделений, а также админперсонал. Всего – 17 человек.

Заболели также 3 сотрудника Южненского городского совета, 5 человек, контактировавших с больными, находятся на самоизоляции.

Единичные случаи COVID-19 зарегистрированы среди сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области, военнослужащих, в органах власти и местного самоуправления, в частности в Одессе, городе Измаил и пр.

По состоянию на утро 18 сентября в Одесском регионе зарегистрирован 10 931 случай COVID-19, из них 4523 — у жителей Одессы. За последние сутки в регионе выявлен 321 новый случай заболевания.

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Автор: Лариса Козовая