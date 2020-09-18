У контактных лиц отобраны биоматериалы, которые уже направлены в лабораторию / фото УНИАН, Сергей Чузавков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главного санитарного врача Одесской области Сергей Дементьев.

«На этой неделе зафиксировали несколько случаев групповых заболеваний. Один из них – в Свято-Успенском мужском монастыре, где выявлено 6 случаев заражения священнослужителей», - сказал Дементьев.

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Он отметил, что в монастыре проведены все соответствующие медико-санитарные мероприятия. К осмотру священнослужителей был привлечен врач-инфекционист.

По данным Дементьева, всего в монастыре находится порядка 300 человек, круг общения с выявленными инфицированными – 88 человек, которые обследованы, в том числе силами мобильным бригад департамента здравоохранения Одесского горсовета.

У контактных лиц отобраны биоматериалы, которые уже направлены в лабораторию, результаты исследований будут известны в ближайшее время.

Коронавирус в Одессе: новости 18 сентября

  • Групповое заболевание зарегистрировано в Татарбунарской районной больнице Одесской области – инфицирован медицинский персонал терапевтического и хирургического отделений, а также админперсонал. Всего – 17 человек.
  • Заболели также 3 сотрудника Южненского городского совета, 5 человек, контактировавших с больными, находятся на самоизоляции.
  • Единичные случаи COVID-19 зарегистрированы среди сотрудников Главного управления Национальной полиции в Одесской области, военнослужащих, в органах власти и местного самоуправления, в частности в Одессе, городе Измаил и пр.
  • По состоянию на утро 18 сентября в Одесском регионе зарегистрирован 10 931 случай COVID-19, из них 4523 — у жителей Одессы. За последние сутки в регионе выявлен 321 новый случай заболевания.

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Автор: Лариса Козовая