Новый антирекорд: в Украине еще 1,8 тысячи инфицированных COVID-19 (карта)

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Харьковской области, Киеве и Черновицкой области.

По состоянию на утро 15 августа коронавирус в Украине подтвердили у 1847 человек. С начала пандемии COVID-19 заразились 89 719 граждан.

Об этом свидетельствуют обновленные данные системы СНБО.

Читайте такжеВ Одессе все сотрудники филармонии ушли на карантин из-за вспышки COVID-19 В субботу от опасного недуга удалось выздороветь 633 украинцам, с начала пандемии вылечились 47 430 человек.

Согласно данным, в Украине 40 245 активных больных, подозрение на COVID-19 у 146 701 человека, 2061 - по состоянию на утро.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 33 граждане, всего подтвержденных летальных случаев 2044.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Харьковской области (254), Киеве (232) и Черновицкой области (170).

14 августа сообщалось о 1732 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 592 инфицированных, 12 августа было 1 433 выявленных случаев.

Коронавирус в мире и Украине по состоянию на 15 августа

По состоянию на 8:20 в мире уже 21 160 751 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 13 278 215 больным удалось выздороветь.

ВОЗ опять не внесла российскую вакцину против COVID-19 в перечень экспериментальных препаратов

"Достучаться до буковинцев": председатель ОГА бьет тревогу из-за рекордных показателей заражений на COVID-19

В Италии зафиксирован новый скачок массового инфицирования COVID-19

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская