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Новый антирекорд: в Украине еще 1,8 тысячи инфицированных COVID-19 (карта)

10:01, 15 августа 2020
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Коронавирус новости 15 августа - сколько больных в Украине, данные по областям / REUTERS

Об этом свидетельствуют обновленные данные системы СНБО.

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Согласно данным, в Украине 40 245 активных больных, подозрение на COVID-19 у 146 701 человека, 2061 - по состоянию на утро.

За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 33 граждане, всего подтвержденных летальных случаев 2044.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Харьковской области (254), Киеве (232) и Черновицкой области (170).

14 августа сообщалось о 1732 новых заразившихся за сутки, 13 августа – о 1 592 инфицированных, 12 августа было 1 433 выявленных случаев.

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Коронавирус в мире и Украине по состоянию на 15 августа

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Автор: Яна Ставская

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