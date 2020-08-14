Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 14 августа
Борьба с пандемией коронавируса в мире продолжается, некоторые страны уже говорят о второй волне, а многие государства ввели карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро, 14 августа, коронавирусом в мире заразилось 20 905 891 человека (плюс более чем 285 тыс. человек за сутки).
Жертвами COVID-19 стало 755 589 человек (+7 тыс. человек за сутки), выздоровело 12 992 176.
Лидером по масштабу распространения вируса остаются США.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
В Украине зафиксирован очередной антирекорд новых больных COVID-19 за сутки - 1732 человека. За прошедшие сутки от коронавирусной болезни умерли 19 человек, выздоровели - 581.
Также, за минувшие сутки в Украине снова зафиксировано рекордное количество госпитализаций пациентов с COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Украине заболели 87 872 человека, умерло - 2011, выздоровели - 46 797. Количество активных больных по состоянию на утро 14 августа составило 39064 человека.
Коронавирус в Киеве: актуальные цифры
По состоянию на утро 14 августа в Киеве зафиксировано 158 новых случаев заболевания COVID-19, один человек умер.
Всего коронавирус унес жизни 150 жителей Киева. На сегодняшний день в столице уже 10 тыс. 160 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
По данным Минздрава, загруженность больниц в столице, определенных для госпитализации пациентов с коронавирусом, приближается к 50%.
Новые карантинные зоны
С понедельника, 17 августа, в Украине вводятся новые карантинные зоны. В частности, Киев перешел из "зеленой" в "желтую" зону. "Пожелтеют" также Луцк, Одесса, Харьков и другие города.
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