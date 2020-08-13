Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 13 августа
Мир продолжает борьбу с пандемией коронавируса, а в ряде стран действуют карантинные ограничения.
Коронавирус в мире - статистика
По состоянию на утро 13 августа во мире зафиксировано 20 553 702 случая инфицирования коронавирусной болезнью - за сутки заболело более 600 тыс. человек.
От осложнений, вызванных COVID-19 умерло 748 416 пациентов, однако вылечились от болезни 12 770 518 человек.
По количеству больных коронавирусом Украина занимает 32 место в мире - между Китаем и Швецией.
Коронавирус в Украине: актуальные цифры
За сутки в Украине подтвердили коронавирусную болезнь у 1592 человек, Количество выздоровевших достигло 45 686, из них за последние сутки - 530 человек.
Всего с начала эпидемии в Украине COVID-19 диагностировали у 86 140 человек. Сейчас продолжают лечиться 37 932 человека.
Коронавирус в Киеве: актуальные цифры
По состоянию на утро 13 августа в Киеве зафиксировано 133 новых случая COVID-19. Два человека умерли.
В настоящее время в столице уже 10 тысяч 002 подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
Вторая волна коронавируса
В Украине полным ходом идет подготовка ко второй волне коронавируса, которая ожидается уже осенью, а конкретнее - в октябре.
Тем временем, в Словакии уже заявили о начале в стране второй волны коронавируса. В правительстве уверяют, что ситуация под контролем.
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