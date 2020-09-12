Сейчас болеет COVID-19 80 365 человек, с подозрениями еще 3 233.

За 11 сентября коронавирус в Украине подтвердили у 3 103 граждан. С начала эпидемии COVID-19 количество больных увеличилось до 151 859 случаев.

Об этом говорится в утренних данных системы мониторинга распространения вируса при СНБО.

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При этом выздороветь удалось уже 68 346 гражданам, за минувшие сутки – 1 341.

Больше всего новых больных за пятницу зафиксировали в Киеве – 428, Харьковской области – 292, Тернопольской – 280 и Одесской – 225.

По состоянию на 12 сентября зарегистрировали 72 смерти от коронавируса (3 148 – с начала пандемии).

Сейчас болеет COVID-19 80 365 человек, с подозрениями находятся еще 3 233.

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Автор: Яна Ставская