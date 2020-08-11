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Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 11 августа

15:38, 11 августа 2020
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Иллюстрация REUTERS

Коронавирус в мире - статистика

По состоянию на 11 августа в мире зафиксировано 20 014 574 случаев инфицирования коронавирусом. За сутки добавились более 230 тысяч новых больных.

При этом 734 803 человек стали жертвами коронавирусной инфекции. В то же время за сутки умерли почти 5 тысяч человек.

Коронавирус в Украине: актуальные цифры

В Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 83 115 случаев COVID-19. За минувшие сутки обнаружили 1158 новых больных COVID-19.

За последние сутки в Украине зафиксировано 29 летальных случаев, выздоровели 575 человек.

Коронавирус в Киеве: актуальные цифры

По состоянию на утро 11 августа в Киеве зафиксировано 123 новых случая COVID-19. Это на 57 случаев больше, чем 10 августа (66 инфицированных).

Всего в Киеве подтверждены 9687 случаев COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39. В Деснянском - 17 и в Днепровском районе - 15 случаев.

Вакцина от коронавируса

В ВОЗ подсчитали, что для глобальной вакцинации от нового коронавируса COVID-19 необходимо более $100 млрд.

А вот президент РФ Владимир Путин уже заявил, что в России зарегистрировали первую вакцину от коронавируса.

Коронавирус в мире и Украине: что важно знать 11 августа 2020

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