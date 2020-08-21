Зеленский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19: это может остановить медицинскую систему
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что динамика роста числа инфицированных в Украине может привести к полной остановке медицинской системы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.
«У нас сегодня более 2,1 тыс. (заболевших COVID-19 - УНИАН). Мы уже на этой волне - по две тысячи, она очень опасна и опасна даже не относительно количества людей, о котором мы говорим, а о том, что мы не можем все больницы сделать только инфекционными и переоборудование делать во всех больницах», - заявил Зеленский.
Президент подчеркнул, что увеличение числа заболевших COVID-19 может полностью остановить медицинскую систему.
«Увеличение количества заболевших для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать уже, сейчас все зависит от людей», - заявил глава государства.
Президент призвал граждан соблюдать масочный режим и быть осторожными.
«При всем уважении ко всем людям, к верующим, но с церквями, пожалуйста, осторожно, на свадьбах, пожалуйста, осторожно, там где есть большое скопление людей. Таких примеров очень много. Никто этого не понимает, пока родной человек не заболеет, насколько трудно это выдержать, насколько трудно нашей медицине», - подчеркнул Зеленский.
Коронавирус в Украине:
- В Украине по состоянию на утро 21 августа зарегистрировано 100 тыс. 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 207 летальных, 51 тыс. 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 106 новых случаев.
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