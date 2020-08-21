Зеленский прокомментировал рост заболеваемости COVID-19: это может остановить медицинскую систему

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что динамика роста числа инфицированных в Украине может привести к полной остановке медицинской системы.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

«У нас сегодня более 2,1 тыс. (заболевших COVID-19 - УНИАН). Мы уже на этой волне - по две тысячи, она очень опасна и опасна даже не относительно количества людей, о котором мы говорим, а о том, что мы не можем все больницы сделать только инфекционными и переоборудование делать во всех больницах», - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что увеличение числа заболевших COVID-19 может полностью остановить медицинскую систему.

«Увеличение количества заболевших для нас просто остановит полностью медицину и государство не сможет ничего сделать уже, сейчас все зависит от людей», - заявил глава государства.

Президент призвал граждан соблюдать масочный режим и быть осторожными.