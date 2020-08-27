На Буковине вторые сутки подряд фиксируют уменьшение новых заражений COVID-19

Провели 564 теста, 159 из которых выдали положительный результат.

На Буковине за сутки диагностировали 159 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на странице в Facebook.

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Второй день подряд количество заражений не превышает 170, хотя накануне на Буковине почти ежедневно фиксировали более 200 новых заражений за сутки.

Провели 564 теста, 159 из которых выдали положительный результат. За сутки болезнь смогли перебороть 65 человек.

Карантин в Черновцах:

Накануне в городе сотни предпринимателей вышли на протест из-за ужесточений ограничений. Участники пикета выражали возмущение из-за решения правительства об усилении карантинных ограничений в городе после того, как Черновцы попали в "красную" зону.

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Автор: Наталия Печиборщ