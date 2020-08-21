Минздрав изменит госпитализацию людей с COVID-19: в больницы будут попадать только тяжелобольные

Если в стране будет наблюдаться значительный рост заболеваемости, то Минздрав будет вынужден менять стратегию госпитализации.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 Министерство здравоохранения планирует изменить подход к госпитализации и принимать в стационар только тяжелобольных.

Читайте такжеВ Украине количество больных коронавируса перевалило за 100 тысячВ настоящее время среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации.

Об этом во время брифинга сообщила Ольга Голубовская, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медуниверситета им. Богомольца и член медицинского совета при Минздраве, передает Украинская правда.

"Если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены менять стратегию госпитализации. Среднетяжелые формы заболевания также входят в показания к госпитализации, и этим наша страна отличается от многих стран Западной Европы и США, где госпитализировали только людей уже в тяжелом состоянии. Но если будет наблюдаться такой рост заболеваемости, мы будем вынуждены тоже просматривать показания к госпитализации и госпитализировать только тяжелые формы заболевания. Это усложнит качество оказания медицинской помощи ", - рассказала Голубовская.

Коронавирус в Украине:

В Украине по состоянию на утро 21 августа зарегистрировано 100 тыс. 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 207 летальных, 51 тыс. 078 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 106 новых случаев.

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Автор: УНИАН