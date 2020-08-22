Новый антирекорд в Украине: более 2300 инфицированных COVID-19 за сутки

В Украине 48 992 активных больных и 161 819 подозрений на инфицирование COVID-19.

По состоянию на 9:30 22 августа в Украине коронавирус подтвердили еще у 2 328 граждан. Это наибольшее количество новых инфицированных в стране за все время эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения вируса при СНБО.

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Всего с начала пандемии в Украине выявлен уже 102 971 случай заражения опасным недугом. Умерло 2 244 граждан, за сутки – еще 37 новых смертей.

Больше всего подтвержденных инфицирований в Харьковской области (291 за сутки), Одесской (210) и Черновицкой (208).

При этом выздороветь удалось 51 735 лицам (657 – за эти сутки).

В Украине 48 992 активных больных и 161 819 подозрений на инфицирование COVID-19.

Коронавирус в Украине: новости за 22 августа

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Автор: Яна Ставская