цей матеріал доступний українською

Украина обогнала Китай по количеству зарегистрированных инфицированных COVID-19 (карта)

07:18, 20 августа 2020
Страна
280 0
Коронавирус новости 20 августа - сколько больных в мире, данные по странам / REUTERS

По состоянию на утро 20 августа во мире зарегистрировано 22 328 069 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 261 142 больным удалось выздороветь.

Об этом свидетельствуют данные за 6:30 карты распространения вируса, разработанной Университетом имени Джона Хопкинса.

Читайте такжеЛяшко раскрыли процедуру тестирования на коронавируса при наличии симптомов

Больше всего больных, как и прежде, в США - 5 529 347, Бразилии - 3 456 652, Индии - 2 767 273 и России - 935 066. Украина в мировом перечне заняла 15 место и опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.

С начала пандемии в мире от опасного недуга умерли 786 303 человек.

Скриншот

Коронавирус: новости за 20 августа

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Яна Ставская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter