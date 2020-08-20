Украина обогнала Китай по количеству зарегистрированных инфицированных COVID-19 (карта)
По состоянию на утро 20 августа во мире зарегистрировано 22 328 069 подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14 261 142 больным удалось выздороветь.
Об этом свидетельствуют данные за 6:30 карты распространения вируса, разработанной Университетом имени Джона Хопкинса.
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Больше всего больных, как и прежде, в США - 5 529 347, Бразилии - 3 456 652, Индии - 2 767 273 и России - 935 066. Украина в мировом перечне заняла 15 место и опередила Китай, откуда распространился вирус, по количеству подтвержденных инфицированных: 98 658 против 89 527.
С начала пандемии в мире от опасного недуга умерли 786 303 человек.
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