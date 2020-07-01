Коронавирус не отступает: на Буковине снова зафиксировали полсотни новых заражений

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов.

В Черновицкой области зафиксировано 49 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, общее количество больных достигло 4850 человек.

Об этом сообщил глава региона Сергей Осачук на странице в Facebook.

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"На Буковине сегодня, 30 июня, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4850 человек", - прокомментировал он.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов.

Кроме того, по его словам, 16 буковинцев по состоянию на вечер вторника выздоровели от COVID-19.

Как сообщал ранее УНИАН, несмотря на растущие показатели заражений в области, ослабить карантин там разрешили.

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