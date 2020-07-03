На Закарпатье из-за напряженной ситуации с COVID-19 ужесточили карантин

Сегодня состоялось внеплановое заседание региональной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской ОГА.

В Закарпатской области из-за стабильно напряженной ситуации по распространению COVID-19 решили снова ужесточить карантинные меры.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре Закарпатской областной государственной администрации.

Как говорится в сообщении, сегодня состоялось внеплановое заседание региональной комиссии техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций при Закарпатской ОГА, во время которого было принято решение о необходимости введения дополнительных карантинных мер.

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«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в области, в том числе с учетом такого показателя, как заполнение койкомест интенсивной терапии, выделенных под инфицированных CОVID-19, более чем на 70%, комиссией ТЭБ и ЧС и было принято решение об ужесточении карантинных мер», - цитирует пресс-центр председателя Закарпатской ОГА Алексея Петрова.

В частности, решением предусмотрено ограничить на территории Закарпатской области время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22:00.

С 4 июля также запрещается (на всей территории области) функционирование учреждений (помещений), которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий, то есть выпускных вечеров, свадебных и поминальных мероприятий, празднования дней рождения и тому подобное.

Также завтра ограничено проведение богослужений в помещениях храмов и других культовых сооружениях. Богослужения разрешается проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мер.

«Еще одно ограничение, введенное комиссией, касается Межгорья: в связи с дальнейшим ухудшением эпидситуации на территории района временно запрещена работа вещевых рынков», - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в 11 регионах Украины показатели заболевания COVID-19 превышают норму, необходимую для ослабления карантинных ограничительных мер.

Справка УНИАН. 22 июня региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Закарпатской областной государственной администрации приняла решение об ужесточении на территории области противоэпидемических мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

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