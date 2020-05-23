По состоянию на утро 23 мая коронавирус обнаружен еще у 12 сотрудников и подопечных учреждения.

В Ривненской области в интернате для пожилых людей зафиксирована новая вспышка COVID-19.

Об этом глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил в Facebook со ссылкой на данные областного оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Так, по состоянию на утро 23 мая в Ривненской области зафиксировано 32 новых случая заболевания COVID-19, из которых 10 в Ривне, 4 - в Рокитновском районе, 4 – в Ривненском районе, и 2 – в Сарненском районе.

Читайте такжеНа Буковине количество заражен COVID-19 приближается к трем тысячам

"Возраст больных - от 2 до 70 лет. Среди них 1 ребенок, медработников среди инфицированных нет", - уточнил он.

По словам Коваля, также COVID-19 обнаружен еще у 12 сотрудников и подопечных коммунального заведения "Здолбуновский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов" в возрасте от 36 до 83 лет.

"Из-за вспышки в Здолбуновском доме-интернате сегодня с 9 утра установлен контрольно-пропускной пункт на въезде/выезде на территорию заведения", - отметил председатель ОГА.

Таким образом в Ривненской области пока зафиксировано 1,4 тыс. случаев заболевания коронавирусной болезнью, из которых 31 - летальный.

В области 115 больных находятся в инфекционных и перепрофилированных отделениях, из них 27 в тяжелом состоянии, в реанимации - 15 человек, в том числе трое подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщал УНИАН, 21 мая в Ривненской ОГА заявили о вспышке COVID-19 в Здолбуновском интернате для пожилых людей. Тогда коронавирус обнаружили у 12 человек: 6 подопечных и 6 работников заведения.

Читайте также:

Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды

Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)

Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн

Антисептик своими руками: простые рецепты, как сделать его дома (видео)

Лечение коронавирус: какие препараты используют при COVID-19 в Украине и мире

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram