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На Ривненщине от COVID-19 погибли три десятка человек

02:32, 23 мая 2020
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Ривненская область продолжает бороться с COVID-19 / фото УНИАН

Среди инфицированных четверо детей, сообщил председатель Ровенской облгосадминистрации Виталий Коваль.

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Кроме того, на Ривненщине зафиксировали еще один летальный случай.

"К сожалению, из-за осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 68-летний мужчина из с. Корнын Ривненского района", - рассказал глава ОГА.

В то же время побороть недуг в течение суток удалось еще 53 пациентам.

Всего с начала вспышки в Ривненской области новую коронавирусную инфекцию подхватили 1 368 человек. Из них 30 инфицированных умерли от осложнений COVID-19, тогда как еще 488 пациентов уже выздоровели и выписались из медучреждений.

Как сообщал ранее УНИАН, Минздрав обновил перечень областей, которые не готовы к ослаблению ограничений.

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