Коронавирус на Николаевщине: 103 человека инфицированы, 30 из которых – медики

Всего в области выявлено 326 человек с подозрением на COVID-19.

По состоянию на 10:00 в Николаевской области зарегистрировано 103 подтвержденных случаев COVID-19, из них медицинских работников - 30.

Об этом говорится в сообщении на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

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Из всех 103 подтвержденных случаев по месту жительства: Николаев - 10 человек; Южноукраинск - 1 человек; Первомайск - 5 человек; Арбузинський район - 5 человек; Вознесенск и Вознесенский район - 34 человека; Доманевский район - 46 человек; Казанковский и Врадиевский районы - по 1 человеку.

Умерли всего от последствий COVID-19 - 1; умерли за сутки - 0. Выздоровел всего - 0 (все продолжают лечение)", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки обратилась/обнаружен 21 человек с подозрением на COVID-19, из них госпитализированы в КНП "Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней" - 1; госпитализированы в другие инфекционные стационары - 6; назначено амбулаторное лечение - 14.

Всего зарегистрировано/выявлено лиц с подозрением на COVID-19 - 326; госпитализировано за весь период - 137 человек; назначено амбулаторное лечение - 189 человек.

"Всего обследовано ПЦР - 1318 человек, из них выявлено положительных: с подозрением на COVID-19 - 9; больных пневмонией - 7; контактных лиц - 87", - сказано в сообщении.

С 16 марта введен учет жителей Николаевской области, которые прибыли из-за границы и разными путями вернулись в места постоянного проживания. За ними ведется медико-санитарное наблюдение и контроль соблюдения сроков и условий самоизоляции.

Всего на учет взяты 3 тыс. 560 человек. По состоянию на 10:00 23 апреля 2 тыс. 666 человек сняты с учета в связи с завершением сроков самоизоляции. Ведется медико-санитарное наблюдение за 894 лицами.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 23 апреля зафиксировали 7 170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели.