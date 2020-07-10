На Львовщине обнаружили вспышку COVID-19 на фабрике: 800 работников отправят в "отпуск"
У работников фабрики «Датский текстиль», которая расположена в городе Сокале Львовской области, обнаружили вспышку коронавирусной инфекции.
По состоянию на сегодня, 10 июля, уже в 12 работников фабрики ПЦР-тестирования подтвердили COVID-19, сообщает местное радио "Нео Радио".
Сейчас на предприятии тестируют около 800 работников, а с 13 июля их отправят в отпуск на две недели.
По информации главного врача Сокальской районной больницы Романа Шведа, сегодня на предприятии отобрали 274 пробы для ПЦР-тестов и ИФА-тестов. Руководство фабрики планирует обследовать всех работников.
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В комментарии ZAXID.NET, председатель Сокальской РГА Игорь Дацюк отметил, что фабрику закроют на карантин с понедельника, 13 июля, минимум на две недели. Зато заместитель директор фабрики «Датский текстиль» Игорь Треска заявил, что фабрику закрывают не из-за вспышки коронавируса. По его словам, все работники предприятия уходят в плановый отпуск на две недели.
«Каждый год в третью неделю июля на две недели фабрика закрыта. У нас такие отпуска на Рождество, на Пасху, и летом», – заявил изданию Игорь Треска.
Отметим, что ГП «Датский текстиль» – это украинская текстильная фабрика, работает с 2001 года. Главный офис компании расположен в Дании. На фабрике работает около 800 человек, которые занимаются пошивом тканей.
Напомним, в Одесской области полиция открыла производство из-за вспышки коронавируса на производстве крабовых палочек.
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