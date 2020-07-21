Львовская область продолжает лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки
Львовская область продолжает лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.
По его словам, за минувшие сутки в стране было проведено 24 тыс. 644 тестов, из которых 10 тыс. 529 - методом ПЦР и 14 тыс. 115 - методом ИФА.
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"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 114, в Закарпатской области - 78, в Ивано-Франковской - 75, в Одесской области - 64 и в Киеве - 73", - отметил министр.
Степанов вновь призвал украинцев подумать о своих родных и близких и ради их безопасности соблюдать карантин и социальную дистанцию, а также пользоваться масками и антисептиками.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 июля в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 60 тыс. 166, за минувшие сутки зарегистрировано 673 новых.
Выздоровели после коронавирусной болезни 32 тыс. 199 человек, зарегистрировано 1 тыс. 518 летальных случаев.
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