Также много больных выявлено в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве.

Львовская область продолжает лидировать по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

По его словам, за минувшие сутки в стране было проведено 24 тыс. 644 тестов, из которых 10 тыс. 529 - методом ПЦР и 14 тыс. 115 - методом ИФА.

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"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано во Львовской области - 114, в Закарпатской области - 78, в Ивано-Франковской - 75, в Одесской области - 64 и в Киеве - 73", - отметил министр.

Степанов вновь призвал украинцев подумать о своих родных и близких и ради их безопасности соблюдать карантин и социальную дистанцию, а также пользоваться масками и антисептиками.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 21 июля в Украине количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 достигло 60 тыс. 166, за минувшие сутки зарегистрировано 673 новых.

Выздоровели после коронавирусной болезни 32 тыс. 199 человек, зарегистрировано 1 тыс. 518 летальных случаев.

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