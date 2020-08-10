На Львовщине из-за роста количества госпитализированных с COVID-19 открывают больницы второй волны

львовская область перешла порог 50% загруженности койко-мест в больницах первой волны.

Во Львовской области из-за роста количества госпитализированных с COVID-19 начали разворачивать больницы второй волны.

Об этом в ходе брифинга заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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«У нас растет количество людей, которых госпитализируют. Львовская область перешла порог 50% загруженности коек больниц первой волны. Конечно, мы начали разворачивать больницы второй волны ... Мы не можем легкомысленно относиться к COVID-19. Он набирает обороты, мы это видим по количеству людей, в который обнаруживаем коронавирус каждый день, и по количеству людей, которых госпитализируем», - отметил министр.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 1008 новых случаев коронавируса, а общее число больных достигло почти 82 тысяч.

За прошедшие сутки наибольшее количество случаев COVID-19 зарегистрировано во Львовской области - 130, в Ивано-Франковской области - 121, в Харьковской области - 117 и Черновицкой области - 108.

В общем выздоровели 44 тыс. 359 человек, зарегистрировано 1 тыс. 922 летальных случая.

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