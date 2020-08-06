На флагмане украинского флота "Гетьман Сагайдачний" обнаружили коронавирус

Около 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля.

На фрегате «Гетьман Сагайдачний», который является флагманом Военно-морских сил Украины, выявили больного с коронавирусной инфекцией.

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Как сообщает «Думская», в понедельник у одного из моряков судна подтвердился диагноз COVID-19.

Отмечается, что командование военно-морской базы «Юг» изолировало всех контактировавших с больным. Около 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля.

Подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков спасательного корабля «Олександр Охрименко».

По информации из открытых источников, на фрегате «Гетьман Сагайдачный» служат около 200 человек.

Ранее сообщалось, что в Одессе COVID-19 диагностировали у исполняющего обязанности вице-мэра, еще два вице-мэра находятся на самоизоляции.

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