На флагмане украинского флота "Гетьман Сагайдачний" обнаружили коронавирус
14:30, 06 августа 2020Страна
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Около 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля.
Фрегат "Гетьман Сагайдачний" / wikipedia,org
На фрегате «Гетьман Сагайдачний», который является флагманом Военно-морских сил Украины, выявили больного с коронавирусной инфекцией.
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Как сообщает «Думская», в понедельник у одного из моряков судна подтвердился диагноз COVID-19.
Отмечается, что командование военно-морской базы «Юг» изолировало всех контактировавших с больным. Около 30 моряков изолировали в вертолетном ангаре корабля.
Подозрение на COVID-19 есть и у одного из моряков спасательного корабля «Олександр Охрименко».
- По информации из открытых источников, на фрегате «Гетьман Сагайдачный» служат около 200 человек.
- Ранее сообщалось, что в Одессе COVID-19 диагностировали у исполняющего обязанности вице-мэра, еще два вице-мэра находятся на самоизоляции.
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