Волонтер добавила, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.

В одной из районных больниц Киева умер мужчина, пожертвовавший свою долю кислорода сыну, который также болеет на коронавирус.

Об этом сообщила волонтер Дана Яровая на своей странице в Facebook.

По ее словам, в больнице есть нехватка кислорода, поэтому пациентам с COVID-19 разрешают подышать кислородом не более 15 минут в день.

"У моего знакомого в районном центре, отец и сын попали в больницу. И те же 15 минут в сутки им давали кислород. Так вот отец отказался от своих 15 минут в день в пользу сына. Отец умер, сына продолжают лечить. Только вот не знаю за умершего отца ему дают ещё 15 минут кислорода, или уже нет", - написала Яровая.

Также она отметила, что аналогичная проблема есть и в самом Киеве, где человека не переводят в реанимацию из-за отсутствия мест, а кислород дают лишь на 15 минут в сутки.

При этом она добавила, что 15 минут кислорода для человека, который постоянно задыхается, очень мало.

"Кто не пережил признаки удушия во время ковида не поймёт. И я, вроде бы как спокойно к ним относилась и у меня был концентратор, но на подкорке все равно этот жуткий страх, что в следующий раз ты можешь не вдохнуть. Я задыхалась настолько, что не могла разговаривать. И ещё раз, это я была с концентратором. А теперь представьте человека, который задыхается сутки и ему на 15 минут дают подышать кислородом", - рассказала волонтер.

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По ее мнению, ситуация с лечением коронавирус в Украине напоминает "геноцид нации".

"Вы, с*ко, устроили геноцид. Самый настоящий геноцид нации. И если бы не те, которым не безразлично, смертей стало бы еще больше", - написала Яровая.

Напомним, в Житомире 16 ноября от коронавируса умерла 39-летняя преподавательница государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабарь. За день до смерти женщина сообщила о недостатке кислорода для больных COVID-19 в больнице, куда ее госпитализировали.

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Автор: Александр Топчий