Коронавирус на Киевщине: подтверждены 664 случая заболевания COVID-19

Всего в области от COVID-19 выздоровели 73 человек, умерли - 15.

В Киевской области подтверждены 664 случая заболевания COVID-19, среди них за последние сутки 21 новый случай.

Об этом пресс-служба Киевской областной государственной администрации сообщает в Facebook со ссылкой на данные областного лабораторного центра.

Так, в Киевской области по состоянию на 10.00 30 апреля официально подтверждены 664 случая заболевания COVID-19, за последние сутки выявлен 21 новый случай.

На стационарном лечении находятся 137 человек, на амбулаторном лечении дома - 527 человек.

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Всего в области от COVID-19 выздоровели 73 человека, в том числе четверо детей.

Указывается, что за время пандемии скончались 15 жителей области.

С 14 марта в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 тыс. 390 сообщений о подозрении на COVID-19, а за последние сутки - 108.

Установлено медицинское наблюдение за 4 тыс. 188 контактными лицами.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 9.00 30 апреля в Украине зарегистрировано 10 тыс. 406 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 261 летальный, 1 тыс. 238 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 540 новых случаев.