В Каменец-Подольском из-за коронавируса изолировали отделение перинатального центра

Накануне COVID-19 обнаружили у одной из младших медсестер заведения.

В городе Каменец-Подольский Хмельницкой области на изоляцию из-за коронавируса пошло все отделение патологии беременных перинатального центра.

Об этом сообщил городской председатель Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в Facebook.

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По его словам, COVID-19 обнаружили у одной из младших медсестер заведения.

«Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно», - написал он.

По словам мэра, сейчас это около 50 человек, у которых примут анализы для исследования областным лабораторным центром.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 17 мая в Хмельницкой области выявлено 253 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной болезни. Всего по Украине зафиксирован 18 291 случай. 5 116 пациентов выздоровели, 514 – умерли.