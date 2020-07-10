На Херсонщине коронавирусом заразился работник базы отдыха – 165 человек отправили на самоизоляцию

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находились 165 человек, все они сейчас на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

В Херсонской области, на одной из баз отдыха в Геническом районе, зафиксировали первый случай коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

Коронавирусом заразился 26-летний мужчина. Больного выявили по результатам планового ПЦР-тестирования обслуживающего персонала учреждений, оказывающих услуги по размещению в курортных районах области.

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На данный момент мужчину госпитализировали, симптомов коронавируса у него нет, его состояние удовлетворительное.

На момент обнаружения инфицированного на базе отдыха находились 165 человек, все они сейчас на самоизоляции в заведении под постоянным медико-санитарным надзором.

Сейчас работают медработники и осуществляется забор биоматериала для проведения ПЦР-исследования.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 52 тыс. 43 случая COVID-19, за минувшие сутки - 819 новых.

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