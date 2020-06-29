Коронавирус на Донбассе: подтвердили почти 40 новых случаев заражения

Все заболевшие зафиксированы в Славянске.

В Донецкой области за сутки субботы подтвердились еще 39 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил глава ОГА Павел Кириленко на странице в Facebook.

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"Плюс 39 новых случаев COVID-19 лабораторно подтверждено в Донецкой области в течение этих суток, 27 июня. Двое из них - медработники", - говорится в сообщении.

Кроме того, он опубликовал инфографику с более подробным описанием ситуации. По его словам, все больные зафиксированы в Славянске.

Случаи заболевания связаны с контактами с людьми, у которых коронавирус был обнаружен ранее.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине эпидемия коронавируса ускорилась, снова зафиксировали почти тысячу новых случаев COVID-19.

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