На Буковине врач-анестезиолог повторно заразилась COVID-19

У врача-анестезиолога из Черновицкой городской больницы во второй раз зафиксировали заражение COVID-19. У нее односторонняя пневмония, она находится на самоизоляции дома.

Об этом сама инфицирована сообщила в своем Facebook.

Пневмония, которую вызвал коронавирус, у нее неделю. Наличие инфекции в ее организме показал повторный ПЦР-тест. С ее слов, после первого инфицирования у нее не было антител к COVID-19.

"Объяснение у меня одно - без антител в крови, после первого эпизода болезни, "вылетела" опять на работу... Вот вам и легкое течение. Не бывает легких вариантов, последствия есть всегда, отдаленные во времени, но есть. Спасибо Богу, что добр ко мне и пневмония не слишком агрессивная, и не двусторонняя", - пояснила она.

Читайте такжеВ Нидерландах заявили о прорыве в лечении коронавируса

В своей заметке, врач сообщила также, что из-за коронавируса потеряла обонятельные и вкусовые рецепторы. Но, несмотря на это, она намерена через две недели вернуться на работу. В то же время, больной врач призвала украинцев, не пренебрегать средствами безопасности - ходить в масках и респираторах, соблюдать дистанцию.

"Мы все лишь на пути к преодолению пандемии и коллективного иммунитета. Надо набраться терпения и помнить о внимательности", - подчеркнула врач.

Как сообщал ранее УНИАН, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, что в Украине чрезвычайно высокое количество зараженных коронавирусом медиков из-за неготовности медицинской системы страны к эпидемии.

По его словам, в начале вспышки COVID-19 больницы не были обеспечены необходимыми средствами, а больных коронавирусом не распределяли по конкретным больницах, поскольку не было разработанного маршрута госпитализации.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram