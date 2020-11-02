Перенесшие COVID-19 пациенты часто страдают от посттравматического синдрома, депрессии и обсессивно-компульсивных нарушений.

Коронавирусная болезнь может непосредственно повлиять на состояние психического здоровья пациентов, выздоровевших от нее.

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Об этом сообщается на сайте Национальной академии медицинских наук Украины. Так, реакция иммунной системы, вызванная инфекцией, может вызвать определенные психопатологические нарушения. Психические последствия наблюдались после предыдущих вспышек коронавируса.

В частности, в одном из госпиталей Милана в течение месяца исследовались на предмет психических нарушений 402 взрослых, которые перенесли COVID-19. Результаты, основанные на клинических интервью и анкетах самооценки, показали наличие посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) у 28% обследованных, депрессии в 31% случаев и тревожности в 42%. Кроме того, 40% пациентов имели бессонницу, а 20% – обсессивно-компульсивные нарушения.

В статье, недавно опубликованной в журнале “Мозг, поведение и иммунитет”, отмечается, что учитывая значимое влияние инфекции Covid-19 на психическое здоровье, современные представления о воспалительных процессах и современный опыт наблюдения за тяжелыми воспалительными процессами, которые приводят к ухудшению депрессии, рекомендуется оценить психопатологию людей, которые переболели Covid-19. Кроме того, следует углубить исследования биомаркеров воспалительных процессов для диагностики и лечения возникающих психических нарушений.

Также было установлено, что женщины (которые реже умирают от Covid-19, чем мужчины) страдают от психических нарушений чаще, чем мужчины. Пациенты с предварительно установленными психиатрическими диагнозами страдали психических нарушений после перенесенного Covid-19 чаще, чем те, у кого в анамнезе не было психических расстройств.

Исследователи заявили, что эти результаты согласуются с предыдущими эпидемиологическими исследованиями. Они считают, что психические последствия могут быть вызваны “иммунным ответом на сам вирус или психологическими стрессорами, такими как социальная изоляция, психологическое воздействие новой тяжелой и потенциально смертельной болезни, озабоченность по поводу заражения других и стигматизации”.

Амбулаторные пациенты также проявляли повышенную тревожность и нарушения сна, тогда как возможно, как ни странно – длительность госпитализации наоборот коррелировала с симптомами ПТСР, депрессии, тревоги и обсессивно-компульсивного расстройства.

Исследователи сообщили, что полученные ими результаты коррелируют с результатами предыдущих исследований по вспышкам коронавирусов, включая SARS, где психическая заболеваемость составляла от 10% до 35% на стадии после перенесенной инфекции.

Коронавирус в Украине: новости

По состоянию на утро понедельника, 2 ноября, в Украине зафиксировано 6 754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Следовательно, общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в стране выросла до 402 194.

В Киеве за минувшие сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 507 человек, 9 человек умерли. Выздоровели в столице за сутки 12 человек, а всего коронавирус преодолели 12 тыс. 924 жителя Киева.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Минздраве рассматривают сценарий, по которому в Украине может быть по 20 тысяч больных в сутки. По его словам, в Минздраве будут делать все возможное, чтобы алгоритмы санитарной сортировки не нужно было утверждать и публиковать.

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Автор: Дмитрий Захаров