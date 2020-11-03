На оборудование дополнительными койками украинских больниц выделено 5,3 миллиарда гривень.

В апреле в Украине коек, теоретически готовых к приему больных COVID-19, насчитывалось только 12 тысяч. Сейчас этот показатель составляет почти 52 тысячи.

Об этом во время своего выступления в зале Верховной Рады сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает сайт Минздрава.

"Принципиально понимать, что ресурс медицинской системы является ограниченным, и составляет он 52 тысячи коек. Это 30% процентов от всего количества по стране. Другие болезни не делали каникулы в связи с коронавирусом. Сейчас Минздрав работает над увеличением количества коек еще на несколько десятков тысяч”, - отметил глава Минздрава.

Министр также добавил, что на оборудование дополнительными койками украинских больниц выделено 5,3 миллиарда гривень.

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"Из них 572 млн грн передано в регионы для оборудования кислородом. На сегодня количество коек с кислородом составляет почти 18 000. К середине ноября количество коек с кислородом будет увеличено до 26 000, а к концу месяца - до 40 000 коек. Все больницы есть в коммунальной собственности и принадлежат местным общинам. И Минздрав с самого начала эпидемии поставил задачу больницам увеличивать количество коек с подведенным кислородом”, - заявил Максим Степанов.

Министр здравоохранения также подчеркнул, что коронавирус распространяется сейчас очень быстро, и такая ситуация наблюдается во всем мире.

"Как бы мы ни пытались увеличить количество кроватей, все равно есть предел. И в случае, когда заполненность достигнет 100%, нам придется применять активацию протоколов медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи больным с большими шансами на выживание. И это будет означать, что наша медицинская система не выдержала. Фактически, это будет катастрофа!", - подытожил Максим Степанов.

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Автор: УНИАН