Минздрав опроверг миф о коронавирусе

Человек, заболевший COVID-19, не становится его пожизненным носителем.

Министерство здравоохранения опровергает миф, что коронавирусная инфекция - это пожизненная болезнь.

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Об этом сообщается в Telegram-канале МЗ "Коронавирус-инфо".

"Коронавирус - пожизненная болезнь!" Такое утверждение - миф. Человек, заболевший COVID-19, не становится его пожизненным носителем. Если вы заразились, семейный врач предоставит необходимые рекомендации", - отметили в Минздраве.

Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а ее последствия будут ощутимы еще десятки лет.

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