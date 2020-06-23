Минздрав опроверг миф о коронавирусе
21:33, 23 июня 2020Страна
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Человек, заболевший COVID-19, не становится его пожизненным носителем.
Иллюстрация REUTERS
Министерство здравоохранения опровергает миф, что коронавирусная инфекция - это пожизненная болезнь.
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Об этом сообщается в Telegram-канале МЗ "Коронавирус-инфо".
"Коронавирус - пожизненная болезнь!" Такое утверждение - миф. Человек, заболевший COVID-19, не становится его пожизненным носителем. Если вы заразились, семейный врач предоставит необходимые рекомендации", - отметили в Минздраве.
Как сообщал УНИАН, ранее в ВОЗ заявили, что пандемия вызванного коронавирусом заболевания COVID-19 все еще ускоряется, а ее последствия будут ощутимы еще десятки лет.
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