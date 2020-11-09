Мэр Николаева заболел COVID-19 / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Городской голова Николаева Александр Сенкевич заболел коронавирусом. Также у него обнаружили пневмонию.
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Об этом Сенкевич рассказал на своей странице в Facebook.
"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема – у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку", - написал Сенкевич.
Он также сообщил, что идет на самоизоляцию и будет работать дистанционно.
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