Главные врачи ряда медицинских учреждений иногда заставляют персонал скрывать факты инфицирования коронавирусом на работе.
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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом главе государства Владимиру Зеленскому доложили на традиционном селекторном совещании.
Главные врачи ряда медучреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц, шла речь на совещании.
«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», - подчеркнул Зеленский.
Пандемия COVID-19: что известно по состоянию на 3 сентября
- Пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.
- В Украине карантин ввели с 11 марта, а затем продолжали и смягчали. Власти решили, что пока ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.
- С начала пандемии в Украине на коронавирус заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).
- На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29 700 врачей.
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