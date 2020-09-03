Президент назвал такие случаи недопустимыми и поручил Минздраву защитить врачей.

Главные врачи ряда медицинских учреждений иногда заставляют персонал скрывать факты инфицирования коронавирусом на работе.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом главе государства Владимиру Зеленскому доложили на традиционном селекторном совещании.

Главные врачи ряда медучреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц, шла речь на совещании.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», - подчеркнул Зеленский.

Пандемия COVID-19: что известно по состоянию на 3 сентября

Пандемия коронавируса была объявлена в марте. После этого в ряде стран мира ввели карантин, было ограничено международное сообщение.

В Украине карантин ввели с 11 марта, а затем продолжали и смягчали. Власти решили, что пока ограничительные меры должны действовать до 1 ноября.

С начала пандемии в Украине на коронавирус заболели 128 228 человек (+ 2430 за последние сутки). От коронавируса умерли 2710 человек (+54 за сутки), выздоровели 59676 человек (+859 сутки).

На сегодняшний день в лечении больных COVID-19 в Украине задействованы 29 700 врачей.

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Автор: Константин Гончаров