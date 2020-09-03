Главные врачи ряда медучреждений заставляют персонал скрывать инфицирования коронавируса на работе / фото УНИАН

Читайте такжеВрач рассказал, что нужно делать при первых симптомах коронавируса

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом главе государства Владимиру Зеленскому доложили на традиционном селекторном совещании.

Главные врачи ряда медучреждений в Украине иногда заставляют персонал скрывать инфицирование коронавирусом на работе, поскольку боятся административного наказания для больниц, шла речь на совещании.

«Это опасная и недопустимая ситуация. Министерство здравоохранения должно безотлагательно принять меры и защитить врачей, которых руководство больницы заставляет лгать и скрывать заражение коронавирусом», - подчеркнул Зеленский.

Пандемия COVID-19: что известно по состоянию на 3 сентября

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров