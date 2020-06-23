Степанов анонсировал кадровые изменения в системе здравоохранения Львовщины после антирекорда по COVID-19

В частности, за прошедшие сутки на Львовщине выявлено 240 новых случаев COVID-19, эта область является антилидером по заболеваемости среди других регионов Украины.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключает кадровых изменений в руководстве системы здравоохранения Львовской области из-за большого количества больных COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Степанов сообщил во время онлайн-брифинга.

Информируя об оперативных данных заболеваемости за минувшие сутки, он отметил, что в разрезе регионов Украины наибольшее количество случаев COVID-19 зафиксировано во Львовской области - 240. За ней следуют Закарпатская - 103 новых случая и Ривненская области - 75.

По словам Степанова, вчера с группой ведущих специалистов и представителями Национальной службы здоровья он находился с рабочей поездкой во Львовской области.

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Он сообщил, что посещал 4 больницы: 3 больницы, в которых лечат больных COVID-19, а также детский специализированный медицинский центр. Состоялись встречи с медиками, во время этих встреч обсуждали первоочередные проблемы по обеспечению лечения пациентов и схемы лечения.

Также, по словам министра, он ознакомился с соблюдением гражданами ограничительных мер.

«По результатам было принято решение об ужесточении контроля за выполнением карантинных мер. На встрече было все руководство области. Сейчас на места у нас переданы полномочия по ужесточению контроля на территории, через региональные комиссии ТЭБ и ЧС - каким образом они могут ужесточать, и какие меры они могут вводить. Поэтому в зависимости от развития ситуации они будут принимать соответствующие решения дальше», - сказал Степанов.

Также министр отметил, что его не удовлетворила работа лабораторного центра, где проводят тестирование на коронавирус, ведь в центре возникла большая очередь на проведение анализов, и люди получали результаты через 7-10 дней.

«И при вмешательстве уже из Киева все эти тесты развезли по другим лабораториям. Хотя этим должны были заниматься непосредственно местные власти, то есть руководство лабораторного центра, соответствующий руководитель работ, который определен на уровне области», - отметил Степанов.

Также, по его словам, есть вопросы к развертыванию больниц «второй волны», обеспеченности лекарственными средствами, обеспечению с точки зоны контроля наличия лекарственных средств.

«Кроме того, очень медленно проводятся эпидемиологические расследования, особенно в отношении медицинских работников. Могу вам сказать, что из 268 начатых эпидемиологических расследований завершено только три. Это вообще недопустимо», - подчеркнул он.

Как отметил министр, учитывая все выявленные недостатки, был принят ряд решений.

«Вчера мною было принято решение о соответствующем усилении руководства лабораторного центра непосредственно на месте. И дальше уже, в ближайшие дни, мы определимся по поводу необходимых кадровых изменений в соответствующем руководстве системы здравоохранения Львовской области. Это все делается для того, чтобы там было профессиональное руководство ситуацией с COVID, учитывая те цифры, которые мы видим каждый день по распространению болезни», - подытожил Степанов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на сегодняшнее утро в Украине зарегистрировано 38 тыс. 074 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 тыс. 035 летальных, 16 тыс. 956 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 833 новых случая.

В частности, во Львовской области с начала эпидемии выявлено 4 тыс. 220 случаев коронавbрусної болезни.

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