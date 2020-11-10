Мобильные госпитали будут разворачивать тогда, когда будут заполнены все койки в медучреждениях.

При условии, если все койки в больницах Львовщины для больных на коронавирус COVID-19 будут заняты, местная власть рассмотрит возможность развертывания госпиталя на стадионе "Арена Львов".

Об этом на брифинге 10 ноября сообщил директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис, передает ZAXID.NET.

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«К сожалению, динамика последней недели показывает, что количество больных, которые обращаются за помощью и нуждаются в госпитализации остается на высоком уровне. В среднем от 180 до 220 больных госпитализируют ежедневно», – сказал главный медик Львовщины.

По словам Ореста Чемериса, Минздрав выдал поручение рассмотреть объекты под возможные мобильные госпитали по всей территории Украины.

Сейчас общая загруженность коек с больными коронавирусом во Львовской области, по данным Минздрава, составляет 64,7%.

"Поручение по развертыванию мобильных госпиталей дали для всех территорий государства, поэтому мы рассматриваем как возможность спорткомплексы и "Арену Львов", - сообщил Чемерис.

Он добавил, что власти рассматривают вариант привлечения студентов-медиков и интернов к работе с больными COVID-19, если ситуация с пандемией в области ухудшится.

Отметим, что в начале ноября в Минздраве заявляли, что мобильные госпитали для лечения больных COVID-19 планируют разворачивать в Киеве, в частности на территории Дворца спорта, Одессе и Днепре. Их будут открывать лишь в случае, если все койкоместа в медучреждениях, предназначенные для коронавирусных больных, будут заполнены.

Главный санврач Виктор Ляшко уточнил, что временные госпитали будут разворачивать только в приспособленных помещениях с отоплением, вентиляцией и необходимыми санитарно-техническими условиями.

Напомним, что по состоянию на 10 ноября на Львовщине подтвердили 34 304 случая заражения коронавирусом. 995 больных умерли, 21 679 – выздоровели.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, за минувшие сутки в Украине было зафиксировано 10 179 новых случаев коронавирусной болезни. В общем за все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 479 197 человек; умерли 8 тыс. 759; выздоровели – 214 657 человек.

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Автор: Виктория Гордиенко