Эпидемиолог Екатерина Сояк: Коллективный иммунитет к COVID-19 нам все равно придется приобрести. То есть, большая часть населения должна столкнуться с вирусом и переболеть

Как соблюдать грань между техникой безопасности и санитарными нормами в общественном транспорте? Держаться за поручни или нет?

Лучше избегать контактов с поверхностями, которых касаются большое количество людей. Но в транспорте этого не избежать, поэтому мы не даем рекомендаций не касаться поручней и падать друг на друга, это будет выглядеть глупо. Держась за поручень в транспорте, важно следить за собой и не касаться слизистых, не тереть глаза. Также не забывать вовремя обрабатывать руки, допустим, выйдя из метро. При первой возможности качественно мыть их водой и мылом.

Устав от одиночества на карантине, люди уже собираются компаниями друзей и родственников. Нужно ли сохранять дистанцию на таких встречах, не здороваться за руку?

Если мы с людьми вместе не живем и не имеем тесных контактов в быту, желательно еще соблюдать социальную дистанцию, не обниматься и не целоваться. Даже, если они наши близкие, родственники и друзья. У нас пока еще нет коллективного иммунитета, который бы позволил расслабиться.

Отмечу, что, по всем прогнозам и принципам эпидемиологии, мы сможем относиться к этой инфекции с меньшей опаской, когда будет около шестидесяти процентов коллективного иммунитета. Нам все равно когда-то придется его приобрести, то есть, большая часть населения должна столкнуться с вирусом и переболеть в легкой или, к сожалению, тяжелой форме. А кто-то вообще этого не заметит. В глобальном плане это будет хорошо, потому что выработаем коллективный иммунитет. Пока этого не произойдет, инфекция будет вызывать такую парализацию общества и всех наших жизненных процессов.

Это я говорю не как призыв, мол, давайте сейчас все сразу переболеем. Конечно, нужно стараться не заболеть и не распространять вирус, чтобы не заразить людей, рискующих болеть в тяжелой форме. Чтобы не было перегрузки стационаров.

Иммунитет – это защита от инфекции. Я же видела публикации о том, что переболевший COVID-19 может заболеть снова. Как тогда мы можем говорить о коллективном иммунитете?

Есть пожизненный иммунитет к определенным инфекциям, а есть краткосрочный. Считается, что к этой инфекции нет длительного иммунитета. Но, в любом случае, есть понимание коллективного иммунитета. Это означает, что в тот или иной период времени люди переболели и еще сохраняют иммунитет к инфекции (даже если он не пожизненный).

Действительно, были одиночные публикации о случаях повторного инфицирования. Но также были на них опровержения. И параллельно, были публикации, что в случаях якобы повторного заражения речь шла о недолеченных кейсах. То есть, люди, у которых фиксировали вирус заново, были не долечены. В целом, это не те случаи, которые можно принимать за стандарт.

Нужно ли придерживаться санитарных рекомендаций (маска, дистанция, антисептик) человеку, который в легкой форме переболел коронавирусом?

Стоит придерживаться, ведь вопрос длительности иммунитета после заболевания пока не изучен. Считается, что все-таки этот вирус способен мутировать. Это можно сравнить с гриппом, от которого у нас нет пожизненного иммунитета, и каждый год можем заболеть заново тем или иным штаммом. В любом случае, я бы не сказала, что можно полностью расслабиться. Хотя какой-то определенный период времени иммунитет у человека, конечно, будет. Но речь идет о промежутках времени в месяц-два.

Нужно ли стараться избегать толпы на свежем воздухе?

Толпа на воздухе, конечно, лучше толпы в закрытом помещении. И хотя при близком контакте человек может передать инфекцию (кашляя или чихая и т.д.), по всем принципам инфекционного контроля эпидемиологии считается, что на улице эти риски минимальны. Есть солнце, воздух, сквозняки, поэтому инфекция быстро рассеивается. По поводу толпы на улице я бы не переживала, и не бросала на это много сил и внимания.

Большинство уже не носят маски, как положено. Наблюдаю на улицах – у кого на подбородке, у кого нос открыт. Когда можнопозволить себе такое расслабление, а когда нужно придерживаться нормы?

Если министерство и люди, которые принимают управленческие решения в этой сфере, оставляют масочный режим, значит, они чем-то руководствуются. Берут за основу статистику, какие-то прогнозы. Если масочный режим нужен, то не вариант носить маски неправильно. Ведь, по сути, мы говорим просто о неправильной эксплуатации средства защиты.

Имея показания носить маски, нужно делать это полноценно и качественно, закрывая нос и рот, вовремя заменять, при возможности. Опять-таки, не оставлять маски на поверхностях, не засовывать в карман. Ведь, когда мы снимаем маску, то патогены, которые могли быть на ней, останутся на поверхности, на руках, на одежде.

Сейчас везде проводят температурный скрининг. Есть ли в этом смысл, ведь температура у человека может подняться даже просто так, от волнения?

Определенный смысл есть, поэтому он и называется скринингом. Это способ хоть как-то отсеять людей по маркерам, которые могут свидетельствовать об инфекционном заболевании. Все-таки у здоровых людей повышение температуры не наблюдается круглосуточно.

Лишний раз померять температуру — это хорошая практика, если это делать качественно. Например, не измерять ее на палящем солнце, когда всем жарко, а данные могут быть недостоверными. Но температурный скрининг при входе в помещение, как это делается сейчас, — это нормально. Я бы оставляла практику.

Естественно, желательно, чтобы после выявления повышенной температуры проводились и другие мероприятия. Если у человека температура 37,5 - 37,8, желательно не просто завернуть его и не пустить в здание. Это не корректно и не будет иметь смысла. Лучше предложить медицинскую помощь, вызвать доктора или скорую. Чтобы потенциально больной не поехал просто в транспорте домой.

Читала, что люди могут быть переносчиками вируса, не имея симптомов.

Да, люди без клинических проявлений вируса могут его распространять. Также они могут его распространять в инкубационный период. Именно поэтому COVID-19 сложен для противоэпидемических мероприятий – ведь есть люди, у которых сложно его выявить. С этим нельзя бороться. Каждый может быть потенциальным носителем, поэтому мы носим маски. Чтобы наши патогены не распространялись на окружающих.

В «Укрзализныце» заявили, что в пассажирских вагонах, следующих в регионы, где еще не ослаблен карантин, в одном купе будет находиться не более двух человек. Что скажете об этой мере, она имеет смысл?

Такое решение снижает количество контактных человек с потенциальным больным. Это простая математика. Если из четырех людей в купе один болен, то имеем три контактных человека. Если из двух человек один болен, то контактный только один. Но мероприятия по снижению контактов имеют смысл и помогают снизить заболеваемость только в комплексе с другими мерами (личная гигиена, маски и т.д.).

Обещают проводить усиленную дезинфекцию и измерять температуру.

Действительно, все, что здесь можно придумать - температурный скрининг и меньше людей в купе. Конечно, одноместное разделение было бы идеальным. Но это будет вообще экономически не целесообразно.

А что насчет масок, нужны ли они в купе?

Маску логично носить в местах, где мы пребываем кратковременно и не можем соблюдать социальную дистанцию. А поездка в купе пассажирского вагона – это длительный контакт, считай, как дома. Тут не обязательно быть в маске, ведь мы едем вдвоем и все равно будем дышать одним воздухом.

Еще один вопрос о том, как теперь безопасно путешествовать. Нужно ли особенно скрупулезно оценивать дезинфекцию в арендованном жилье?

Гигиеническая уборка помещений важна в любое время, не только во время пандемии COVID-19. Ведь с помощью контактов передается большой спектр других инфекций, о которых не нужно забывать. Каких-то особенных критериев по поводу безопасности жилья в поездках не выделю. Ведь чистое жилье и так для всех удобнее и приятнее.

Плюс, на поверхностях вирус выживает не так уж долго. Лучше привыкнуть к личным гигиеническим мероприятиям. Не так важно, насколько вытерты поверхности, если мы их коснулись, а потом облизали палец или потерли лицо. Невозможно выяснить, что и как обрабатывалось. А вот за собой следить можно.

Полагаю, не за горой открытие концертных залов. Как быть в закрытом помещении, рассчитанным на тысячу и более человек - сидеть несколько часов в маске или достаточно температурного скрининга?

Честно, как любому инфекционисту, мне сложно отвечать на такой вопрос. Мне кажется, если до сих пор существует реальная угроза распространения инфекции, если мы не перешли порог, то лучше пока не говорить о массовых концертах в больших залах и т.д. Если же мы говорим о них, то не стоит высасывать из пальца санитарные мероприятия. Да, температурный скрининг можно проводить. Но, например, быть на концерте в маске — это было бы абсолютно странное, неприятное ни для кого зрелище. В таком случае, лучше его перенести.

Как организовать более безопасную работу в офисе? Достаточно ли поставить антисептики в уборных?

Многое зависит от офиса и деятельности компании. Вопрос лучше рассматривать индивидуально, но есть общие правила. Например, организовать постоянный режим проветривания. Организовать сотрудников, которые будут отвечать за качественный клининг контактных поверхностей (ручек, дверей, выключателей, сливных кнопок унитаза). Они должны регулярно протираться с антисептиком. Также важен масочный режим для посетителей. То есть, если люди работают в одном помещении в офисе, не нужно над ними издеваться, требуя с утра до ночи сидеть в маске. Но если приходит посетитель извне, он должен быть в маске. В этот же момент могут надеть маски сотрудники офиса.

Много говорят о том, что осенью будет вторая волна заболевания. Эпидемиологи готовятся к этому как-то, разговоры ведутся?

Профессиональные разговоры ведутся, но не более. Особенной подготовки у нас нет. Скорее, тут нужно готовить лечебные учреждения, чтобы они могли принять большое количество заболевших. На сегодняшний день мы видим, что все страны по-разному отреагировали на пандемию. У всех были разные ситуации со вспышками. Поэтому нам еще нужно качественно подходить к анализу ситуации, чтобы понимать, чего ожидать осенью.

Да, мы действительно слышим о второй волне, но гарантировать ее я не могу. У меня нет в распоряжении других цифр, кроме тех, которые всем известны от министерства. Но осенью добавятся сезонные ОРВИ, что усугубит ситуацию от COVID-19. То есть, коронавирус может остаться на прежнем уровне, но добавятся другие инфекции, что вызовет более тяжелые течения.

Читала, что люди, которые вакцинировались от гриппа, благодаря более крепкому иммунитету, якобы не заражались коронавирусом. Замечали такое?

Я такого исследования не видела. Было исследование о влиянии вакцины против туберкулеза (БЦЖ) на течение COVID-19. Но, по-моему, еще нет окончательных выводов. Заявления о том, что вакцина от гриппа как-то помогает от COVID-19, звучат некорректно. Просто, когда мы вакцинированы от гриппа, нам не грозит двойная инфекция - COVID+грипп – с чем организму было бы намного сложнеес справляться. Но нельзя рассчитывать, что вакцинация от гриппа четко профилактирует коронавирус. В вакцину от гриппа входят штаммы гриппа, которые никак не могут предотвратить COVID-19.

Ирина Шевченко