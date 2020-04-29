В Украине изменили протокол лечения COVID-19: добавили еще одно лекарство

К протоколу лечения коронавируса добавили препарат, который предупреждает осложнения.

Министерство здравоохранения внесло изменения в протокол, который используют во время лечения пациентов с COVID-19.

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Об этом во время брифинга 29 апреля рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает ТСН.

По словам министра, был внесен препарат гепарин. Сделали это из-за большого количества тромбоэмболических осложнений среди пациентов.

"В связи с тем, что мы наблюдаем при коронавирусной болезни большое количество тромбоэмболических осложнений во время течения болезни, наши специалисты, которые составляют протокол, обратили внимание на протоколы других стран ... и было принято решение ввести в протокол гепарин", - сказал Степанов.

Как сообщал УНИАН, по данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 29 апреля в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 456 новых случаев заражения.

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