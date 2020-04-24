Инфекционист объяснила, почему аппараты ИВЛ не помогают во время коронавируса (видео)

По ее словам, больных коронавирусной инфекцией нужно обеспечивать кислородом.

Больных коронавирусной инфекцией нужно обеспечивать кислородом до того, как его уровень в организме упадет до критического уровня. Таким образом следует изменять подход к лечению зараженных в Украине.

Такое мнение в эфире "Право на владу" выразила инфекционист и медэксперт Екатерина Булавинова.

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"Очень важный кислород не в инвазивной технологии, то есть не когда трубку вставляют человеку в горло. Я так очень специально упрощаю. А когда ему дают кислород вовремя. Когда ему вовремя измерили уровень кислорода специальным апаратиком маленьким, который называется пульсоксиметр, или приложением, которое есть в мобильном телефоне. Доктор его правильно проконсультировал по телефону, он своевременно понял, что действительно нужно получать этот кислород, начал его получать, когда еще есть путь назад. Потому что когда уже этот уровень кислорода настолько снизился в крови, что нет пути назад, то он просто побудет некоторое время на ИВЛ и умрет все равно. Мы не должны этого допускать", - говорит она.

По ее словам, именно во время карантина нужно изменить правила лечения, поскольку эти меры позволяют больницам подготовиться к предстоящему приему больных с коронавирусом.

"Мы должны везти человека только в ту клинику, которая имеет кислород, которая может давать кислородную поддержку, потому что это не бактериальная пневмония, с которой человек лежит и ему колят какие-то антибиотики и что-то такое еще. Нет. Это совсем о другом. Это вирусная, агрессивная, быстрая, двусторонняя пневмония, которой нужна хорошая, не инвазивная вентиляция легких. ИВЛ - это уже совсем, совсем когда все плохо, и не известно, чем этот ИВЛ закончится. Мы должны максимально рано находить таких пациентов, чтобы они получали кислородную поддержку вовремя. И тогда они смогут пережить этот коронавирус. И мы должны быть максимально честными в отношении того, что происходит в клинике. Это не только об аппаратах ИВЛ, но и о кислородных точках, о доступе к кислородной поддержке через назальные каналы, через маски, через маски с мешком, через Сипап, через ИВЛ-аппараты с неинвазивными режимами. Но пациент должен доставляться туда, где есть кислородная поддержка", - подчеркивает Булавинова.

Ранее УНИАН сообщал, что Минздрав планирует закупить около 200 аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производства. ИВЛ украинского производства соответствуют лучшим стандартам и значительно дешевле.

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