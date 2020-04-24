Лечение в стационаре одного больного COVID-19 обходится от 5 до 15 тысяч гривень в сутки – Кличко

По словам мэра, те люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства сами.

Киевской городской голова Виталий Кличко заявил, что лечение в стационаре одного больного COVID-19 в сутки стоит от 5 до 15 тысяч гривень.

Читайте такжеВ Киеве подтверждено уже 1122 случая заболевания COVID-19, за сутки - 63 новыхКак передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Сказать точно, сколько денег тратят в сутки на одного пациента - невозможно. Потому что все зависит от степени тяжести болезни и сопутствующих патологий. Но, как говорят медики, в среднем оказание помощи обходится от 5 до 15 тысяч гривень за сутки лечения. Отмечу, что более 90 процентов медицинских препаратов, предусмотренных «Национальным перечнем основных лекарственных средств», есть в медицинских учреждениях столицы и пациенты с COVID-19, которые лечатся в стационарах - получают их бесплатно», - подчеркнул Кличко.

По словам мэра, те люди, которые не нуждаются в госпитализации и лечатся дома под контролем врачей, покупают лекарства за собственный счет.

Кличко напомнил, что Департамент здравоохранения за средства резервного фонда бюджета города закупил лекарства, которые применяют для оказания медицинской помощи больным COVID-19. «Речь идет о 17 наименованиях медицинских препаратов. Это: антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, другие медикаменты. На их закупку город выделил 101 миллионов гривень», - отметил он.