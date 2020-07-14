Степанов: лечение от COVID-19 в условиях стационара бесплатное

По словам министра здравоохранения, в стоимость лечения, которое государство компенсирует больным COVID-19, входит стоимость лекарственных средств, всех манипуляций, а также повышенная заработная плата медработников.

Лечение больных коронавирусной болезнью COVID-19 в условиях стационарного ухода бесплатное для пациентов. При этом медицинская помощь будет оказываться больным даже без подписанного соглашения с семейным врачом.

Об этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил на брифинге 14 июля.

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«Если есть признаки коронавирусной болезни, особенно если это острые симптомы (температура свыше 38 градусов, затруднение дыхания и другие признаки), то надо набирать 103, рассказать о своих симптомах, и приедет бригада экстренной медицинской помощи. Если будут соответствующие показатели, то вас госпитализируют, и медицинская помощь вам будет оказана независимо от того, есть ли у вас соглашение с семейным врачом или нет. Все лечение в условиях стационара, когда используются лекарственные средства, бесплатное. У нас приняты соответствующие нормативные акты, а также есть соответствующее финансирование учреждений, которые лечат больных COVID-19», – подчеркнул Максим Степанов.

По словам министра здравоохранения, в стоимость лечения, которое государство компенсирует больным COVID-19, входит стоимость лекарственных средств, всех манипуляций, а также повышенная заработная плата в размере 300% для медицинских работников, которые работают с коронабольными.

Как сообщал УНИАН, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 54 тыс. 771 случай COVID-19, за прошедшие сутки - 638 новых. После перенесенной коронавирусной инфекции выздоровели 27 тыс. 154 человека, зарегистрировано 1 тыс. 412 летальных случаев.

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