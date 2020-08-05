У двоих заместителей главы Киевской ОГА обнаружили COVID-19

Сейчас больные находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции, а второй - в больнице. Состояние обоих стабильное.

У двоих заместителей председателя Киевской областной государственной администрации подтвердили COVID-19.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

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"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса в двоих заместителей председателя КОГА. Оперативно выявлен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты. Среди них новых случаев коронавируса не выявили", - говорится в сообщении.

Сейчас больные находятся под наблюдением врачей: один дома на самоизоляции, а второй - в больнице. Состояние обоих стабильное.

Киевская ОГА работает в штатном режиме с соблюдением санитарных норм.

"Должностные обязанности заболевших заместителей временно взяли на себя их коллеги. Поэтому все процессы в области под контролем", - заверил председатель Киевской ОГА Василий Володин.

Как сообщал УНИАН,в Украине зафиксировали рекордное количество случаев коронавируса за сутки.

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