Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За сутки вирус обнаружили у 280 человек. 26 из них - дети.
Читайте такжеВ Украине за сутки Зафиксировано Наибольшее количество смертей от коронавируса с начала Пандемия Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Телеграмм-канале .
"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 222 киевлян", - сообщил он.
По его данным, на сегодня в столице уже 14158 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели:
- 142 женщины в возрасте от 18 до 87 лет
- 112 человека в возрасте от 18 до 81 лет
- 17 девочек от 8 месяцев до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.
- Заболели в том числе и 14 медиков.
"В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 103 человека. Всего коронавирус преодолели 4553 жителя Киева", - написал мэр.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 73. В Соломенском - 35. В Деснянском районе - 34 случая.
"Угроза - не призрачная. И предотвратить ее можно только соблюдая необходимые правила безопасности. Не пренебрегайте ими! Берегите себя!", - призвал городской председатель.
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