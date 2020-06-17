В Киеве за сутки выявили 41 нового больного коронавирусом, два человека умерло

На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание коронавирусом, увеличилось на 41 человека. Двое больных умерли.

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Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 4026 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

26 женщин в возрасте от 20 до 81 года

10 мужчин в возрасте от 25 до 75 лет

1 девочка, которой 7 лет и 4 мальчика в возрасте от 1 до 6 лет.

Мэр уточнил, что заболели, в частности, и трое медиков.

По его данным, в больницы столицы были госпитализированы 9 пациентов. Другие – на самоизоляции, под контролем врачей. Поправились за минувшие сутки 66 человек. Всего коронавирус преодолели 1230 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе – 11 и в Голосеевском – 5 случаев", - сообщил Кличко.

Также городской председатель отметил, что в Киеве 12% от всех больных коронавирусом жителей города - медики. В общем коронавирусом заболели 582 медика. Почти половина из них уже выздоровели.

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