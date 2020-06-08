В Киеве за сутки резко возросло количество инфицированных коронавирусом

Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 14.

В Киеве у 72 жителей подтвердили за минувшие сутки заболевание коронавирусом. Среди них - 6 медиков.

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Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. "На сегодня в столице уже 3490 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - отметил он.

Заболели:

43 женщины в возрасте от 23 до 84 лет

25 мужчин от 21 до 71 лет

2 девочки, которым 1 и 9 лет и 2 мальчика в возрасте 8 месяцев и 10 лет.

"Больше всего случаев заболевания выявили в Днепровском районе - 14. Деснянском и Оболонском - по 10. В Шевченковском - 9 случаев", - сообщил Кличко.

"Берегите себя! Не пренебрегайте элементарными правилами", - призвал городской председатель.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Киеве количество инфицированных коронавирусом за сутки возросло на 43 человека, двое людей умерли.

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