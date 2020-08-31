Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63. В Дарницком – 38. В Оболонском и Соломенском районах – по 33 случая.

Количество больных коронавирусом в Киеве увеличилось за сутки на 277 человек. Среди них 17 детей.

Читайте такжеВ Украине сегодня начало действовать новое карантинное зонирование: что изменилосьОб этом в Телеграм-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко. "Шесть больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 208 киевлян. На сегодня в столице уже 13370 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил он.

Заболели:

138 женщин в возрасте от 18 до 88 лет

122 мужчины в возрасте от 18 до 77 лет

12 девочек от 2 до 17 лет и 5 мальчиков от 8 лет до 13.

Заболели, в частности, и 9 медиков.

"В больницы столицы попали 32 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за прошедшие сутки 20 человек. Всего коронавирус преодолели 4339 жителей Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 63. В Дарницком – 38. В Оболонском и Соломенском районах – по 33 случая.

"Не допустить коллапса медицины и строгих ограничений можно только соблюдая необходимые правила. Это элементарно! Маски, дистанция, пользование антисептиком, избегание мест большого скопления людей. Не будьте легкомысленными. Это ваше здоровье и ваша жизнь! Берегите себя!",- призвал мэр.

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Автор: Ирина Погорелая