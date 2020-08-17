В Киеве за сутки прибавилось более сотни новых больных коронавирусом
10:36, 17 августа 2020Страна
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Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Дарницком и Соломенском - по 16. Но в Шевченковском районе - 10 случаев.
В Киеве за сутки на коронавирус заболела сотни людей \ REUTERS
У 104 жителей Киева обнаружили коронавирус за прошедшие сутки. Один человек умер. Всего коронавирус унес жизни 154 киевлян.
Читайте такжеС сегодняшнего дня в Украине вводятся новые Карантинный зоны (видео) Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Телеграмм-канале . "На сегодняшний день в столице уже 10642 подтвержденных случая заболевания COVID-19.
Заболели:
- 44 женщины в возрасте от 20 до 71 лет
- 53 мужчины в возрасте от 21 до 84 лет
- 4 девочки от 7 месяцев до 12 лет и 3 мальчика от 9 до 16 лет.
- Заболели в том числе и четверо медиков.
По данным Кличко, в больницы столицы госпитализировали 21 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 21. В Дарницком и Соломенском - по 16. В Шевченковском районе - 10 случаев.
"Не будьте легкомысленными! Придерживайтесь элементарных правил. Это важно прежде всего для вашего здоровья", - призвал городской председатель.
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