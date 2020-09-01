В Киеве за сутки у 176 жителей столицы обнаружили коронавирус . Пять человек умерли. За весь период коронавирус унес жизни 213 киевлян.
Читайте такжеВ Украине за сутки выявили более двух тысяч новых инфицированных коронавирусомОб этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм-канале.
"На сегодня в столице уже 13 546 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он.
Заболели:
- 101 женщина в возрасте от 18 до 86 лет
- 62 мужчины в возрасте от 19 до 93 лет
- 9 девочек от 2 до 13 лет и 4 мальчика от 4 до 16 лет.
- Заболели, в частности, и 11 медиков.
По данным мэра, в больницы столицы госпитализировали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 27. В Соломенском – 26. И в Деснянском районе – 25 случаев.
"Сегодня от каждого из нас зависит, насколько стремительно будет распространяться вирус. От того, как мы соблюдаем элементарные правила, насколько мы внимательны к своему здоровью. Берегите себя!",- призвал мэр.
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