Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50 и в Днепровском районе – 36 случаев.

За сутки в Киеве коронавирусом заболели еще 307 человек. Из них 37 детей. Пятеро больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 330 киевлян.

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи человекОб этом сообщил в Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335.

Заболели:

161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет

109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет

16 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет.

Заболели также 9 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50 и в Днепровском районе – 36 случаев.

"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице самый высокий в Украине - и составляет 258 тестов на 100 тыс. жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 125 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на обнаружение антител - сделали около 22,5 тыс. тестов", - сообщил Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая