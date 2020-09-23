В Киеве за сутки обнаружили более трехсот новых больных коронавирусом \ фото УНИАН

Читайте такжеВ Украине за сутки коронавирусом заболели почти 3,5 тысячи человекОб этом сообщил в Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 20 335.

Заболели:

  • 161 женщина в возрасте от 21 до 90 лет
  • 109 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет
  • 16 девочек от 4 месяцев до 17 лет и 21 мальчик от 1 до 17 лет. 
  • Заболели также 9 медиков.

"В больницы столицы госпитализировали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 114 человек. Всего коронавирус преодолели 6 043 жителя Киева", - отметил мэр.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 58, Дарницком – 50 и в Днепровском районе – 36 случаев.

"Киев продолжает увеличивать количество тестирований. Этот показатель в столице самый высокий в Украине - и составляет 258 тестов на 100 тыс. жителей. Всего с начала пандемии в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре исследовано более 125 тыс. образцов биоматериала методом ПЦР. А методом ИФА на обнаружение антител - сделали около 22,5 тыс. тестов", - сообщил Кличко.

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Автор: Ирина Погорелая